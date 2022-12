Incendiu la un imobil din Husi, in care functioneaza o cresa si un adapost social / Doi raniti, alte sase, printre care si trei copii, au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la o cladire din municipiul Husi, in care functioneaza o cresa si un adapost pentru persoane asistate social, doua persoane care prezentau arsuri fiind salvate de pompieri, iar alte sase, printre care si trei copii, au fost evacuate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, citat de Agerpres.UPDATE 12.33 Un barbat in varsta de 62 de ani, care a suferit arsuri in urma incendiului izbucnit duminica dimineata la o cladire din ... citeste toata stirea