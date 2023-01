Incep lucrarile de modernizare la Gradinita nr. 2 Barlad

In curand, Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Barlad va intra intr-un amplu proces de modernizare si extindere ce se va intinde pe durata unui an. Lucrarile sunt prevazute intr-un proiect finantat cu fonduri europene, inclus in obiectivul de investitii "Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si recreative in municipiul Barlad".Valoarea investitiei se ridica la peste 7,1 milioane de lei fara TVA, lucrarile urmand sa fie executate de Asocierea SC Urban Proiect - SC Electricopet SRL - ... citeste toata stirea