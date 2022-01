Incepand de astazi, barladenii isi pot plati impozitele pe 2022

Asa cum s-a intamplat si in ultimii ani, cand contribuabilii din Barlad si-au putut achita impozitele pe locuinte, masini sau terenuri abia dupa jumatatea lui ianuarie, si in 2022, startul se va da tot in preajma acelei zile. Mai exact, pe data de 12 ianuarie. Acesta este al patrulea an in care barladenii isi pot plati taxele si impozitele locale prin intermediul ghiseului virtual (www.ghiseul.ro), dar si al terminalului POS (cu cardul bancar, la ghiseu). Informarea vine chiar din partea ... citeste toata stirea