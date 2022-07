Incepe executia celui mai mare proiect de infrastructura de transport din Barlad!

Veste buna pentru barladeni! La doua saptamani de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, municipalitatea barladeana anunta inceperea efectiva a executiei proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad". Investitia are o valoare de 49.316.639,65 lei cu TVA, trebuie implementata in decurs de 15 luni si va fi realizata de Asocierea Nomis 2003 SRL - Autotehnorom SRL.Ieri, reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ca, ... citeste toata stirea