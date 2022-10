Incepe Programul "Hercules": cursuri de initiere in fotbal, gimnastica, handbal si inot pentru copii

In aceasta saptamana, in care elevii sunt in vacanta, copiii cu varsta cuprinsa intre 6 - 15 ani, din judet, pot participa la cursuri gratuite de initiere in discipline sportive precum gimnastica, fotbal, handbal si natatie. Activitatile au loc in cadrul programului "Hercules", editia a II-a, derulat de Ministerul Sportului in 40 de judete, printre care si Vaslui.Dupa succesul inregistrat in vara (25 iulie - 5 august), la prima editie, oficialii Ministerului Sportului au anuntat desfasurarea ... citeste toata stirea