Incepe vaccinarea vulpilor

In aceasta luna, vulpile din padurile judetului vor fi vaccinate antirabic. Chiar daca, de multi ani, nu au fost inregistrate focare de rabie in judet, campania de vaccinare a vulpilor se desfasoara in toata tara, cu scopul de a diminua raspandirea turbarii in cadrul efectivelor de animale domestice si salbatice, eliminand astfel riscul transmiterii bolii la om.De cativa ani buni, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor desfasoara, la nivel national, o