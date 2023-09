Chiar inainte de inceperea anului scolar 2023-2024, conducerea ISJ Vaslui a numit prin detasare in interesul invatamantului in functia de director / director adjunct nu mai putin de 51 de cadre didactice din judet. Din total, 26 de directori vor conduce gradinitele, scolile si liceele din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, iar ceilalti vor fi in fruntea unitatilor din mediul rural.In sedintele din 16 august, 24 august, 30 august, 4 septembrie si 7 septembrie, Consiliul de Administratie (CA) al ... citeste toata stirea