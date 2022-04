Incident intr-o sala de forta din Vaslui: a ajuns in coma la spital dupa ce bara de greutati i-a cazut pe gat

Un tanar din municipiul Vaslui a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui dupa ce in timpul unor exercitii in sala de forta a scapat greutatile peste el. Sebastian A. ridica o haltera grea de cateva zeci de kilograme in momentul in care bara i-ar fi alunecat din mana si i-a cazut pe gat, provocandu-i rani foarte grave. Barbatul era singur la aparat, desi specialistii spun ca astfel de exercitii se fac intotdeauna cu alte persoane in preajma, pregatite sa preia greutatile in ... citeste toata stirea