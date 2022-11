Inconstienta criminala: Sofer de microbuz pentru elevi, prins beat la volan

Ieri dupa amiaza, politistii din Murgeni au oprit in trafic, pe DJ 244A, in comuna Berezeni, un microbuz scolar condus de un barbat de 57 de ani din satul Ranceni, comuna Berezeni. Aflat in timpul serviciului, acesta a fost testat alcoolscopic fiind gasit cu 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat. In microbuz se aflau doi elevi.Ieri, la ora 11:25, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Murgeni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control un ... citeste toata stirea