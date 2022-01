Indemnul politicienilor catre cetateni: "Hai sa donezi sange alaturi de noi!"

Pentru al cincilea an, membrii USR din Barlad si Vaslui organizeaza deja traditionala campanie de donare de sange si ii indeamna si pe ceilalti concetateni sa li se alature. Cu atat mai mult cu cat, de luni bune, Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina (CJTS) Barlad se confrunta cu o scadere serioasa a numarului de donatori si, implicit, a stocurilor de sange si plasma necesare salvarii bolnavilor in stare critica.Inca din 2017, in luna decembrie, membrii formatiunii politice Uniunea Salvati ... citeste toata stirea