Individ retinut dupa ce a atacat cu sabia un barbat

Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna Iana, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana au probat activitatea infractionala a unui barbat, in varsta de 30 de ani, banuit ca ar fi tulburat ordinea si linistea publica si ar fi agresat un alt barbat, in varsta de 43 de ani, din ... citește toată știrea