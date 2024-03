Infractionalitatea, in scadere in judet, mai ales in mediul rural

In judetul nostru, in anul 2023 au fost inregistrate 1.795 de sesizari de infractiuni stradale (cu 201 mai putine fata de anul precedent), in scadere cu 10,91%. In total, in 2023 in judet au fost sesizate 12.857 de infractiuni, in scadere cu 948 fata de anul 2022.Un tanar este adus la audieri la sediul DIICOT Timisoara, luni, 20 ianuarie 2014. Politisti si procurori DIICOT Timisoara desfasoara, luni, opt perchezitii la Timisoara si alte opt la Craiova, la persoane suspectate de trafic de ... citește toată știrea