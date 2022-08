Inscrieri record la Programul MOL de promovare a talentelor din acest an. Doua proiecte din judetul Vaslui, finantate

Peste 600 de proiecte au fost inscrise de catre tineri talentati in cadrul editiei 2022 a Programului MOL de promovare a talentelor. Aproape 2.000 de tineri sportivi si artisti au solicitat finantare in valoare totala de peste 4.500.000 de lei. Printre proiectele finantate se numara si doua din judetul Vaslui, respectiv cel al echipei de volei a Scolii Gimnaziale "Episcop Iacov Antonovici" si al lui Mihai Gherghici - Jiu Jitsu. In cadrul celor 17 editii ale Programului, derulate intre anii ... citeste toata stirea