Inscrierile pentru scolile de agenti de politie se apropie de final

In perioada 7-18 martie, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, recruteaza candidati, pentru a participa la concursul de admitere in unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I., sesiunea martie-mai 2022, la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina (judetul Prahova) si la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca (judetul Cluj). Candidatii se pot inscrie la o singura scoala postliceala. ... citeste toata stirea