Interes foarte scazut al vasluienilor pentru europarlamentare

Interesul vasluienilor pentru alegeri, in special pentru cele europarlamentare, s-a manifestat de a primele ore ale zilei, la ora 10, judetul nostru situandu-se mult sub media nationala a prezentei la urne, de 8,8%, doar 7,28% dintre vasluieni participand la scrutin. La ora 13, prezenta la vot s-a ridicat la aproape 17%, mult sub media nationala, de 21.23%.Judetul Vaslui inregistreaza una dintre cele mai scazute prezente la vot, in special la europarlamentare, inca de la primele ore ale ... citește toată știrea