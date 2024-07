Interul dreapta de la nationala Bosniei si Hertegovina a semnat cu CSM Vaslui

CSM Vaslui a anuntat transferul unui alt handbalist valoros, Dragan Pavlovic, de 26 de ani, care evolueaza pe postul de inter dreapta in nationala tarii sale, Bosmia - Hertegovina.Noua achizitie a CSM Vaslui, Dragan Pavlovic, are dubla cetatenie, croata si bosniaca, insa este convocat permanent la nationala de seniori a Bosniei si Hertegovina, unde evolueaza ca inter stanga.Sezonul trecut a evoluat in ... citește toată știrea