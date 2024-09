Inundatiile au afectat peste 460 de locuinte din Vaslui

Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, a declarat, miercuri, ca autoritatile locale din unitatile administrativ-teritoriale in care s-au produs inundatii au raportat un numar de 463 de locuinte afectate.Echipe formate din specialisti ai mai multor institutii evalueaza in teren pagubele produse de fenomenele meteorologice extreme inregistrate in ultimele zile la nivelul judetului."In urma inundatiilor care au lovit judetul Vaslui in ultimele zile, evaluarea pagubelor este in plina ... citește toată știrea