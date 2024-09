Inundatiile au facut prapad si in judetul Vaslui. Zeci de persoane, printre care si copii, au fost evacuate

In urma inundatiilor, mai multe persoane, printre care si copii, au fost evacuate din locuinsele lor, in judetul Vaslui. ISU a precizat ca situatiile cele mai dificile s-au inregistrat in localitatile Murgeni, Gara Banca, Zorleni, Trestiana, Grivita, Malusteni, Falciu, Gara Docaneasa, Vinderei, Lunca Banului, Ranzesti, Barlad si Bogdanesti."Pentru gestionarea situatiei in mod eficient, in judet a fost activata gruparea operativa, concomitent fiind crescuta capacitatea operationala, toate ... citește toată știrea