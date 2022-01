Investitia "Modernizarea infrastructurii de transport din Barlad", pregatita pentru licitatia pentru executia lucrarilor

Dupa o lunga asteptare, in sfarsit, municipalitatea barladeana se pregateste sa lanseze licitatia privind executia lucrarilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad", in valoare de aproape 58 de milioane de lei. Cu atat mai mult cu cat Proiectul Tehnic a fost deja intocmit, iar consilierii locali urmeaza sa-l aprobe. Tot ce mai trebuie facut pana atunci este actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza ... citeste toata stirea