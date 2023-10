In aceasta toamna, elevii inscrisi in asociatiile scolare sportive din cadrul a cinci scoli gimnaziale din Barlad vor lua parte la proiectul "Campion in viata, campion pe teren!". Este vorba despre un proiect initiat si desfasurat, in perioada octombrie - noiembrie, de Asociatia Judeteana de Rugby Vaslui, cofinantat de Primaria Barlad, ce isi propune cresterea gradului de constientizare a tinerilor referitor la beneficiile sportului si a miscarii in aer liber.Celelalte obiective ale ... citeste toata stirea