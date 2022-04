IPJ Vaslui: 15 perchezitii la Barlad si Murgeni, la persoane suspectate de fapte de violenta / Zona speciala de siguranta publica instituita in cartierul Podeni din Barlad, unde in ultimii ani au izbucnit conflicte intre mai multe persoane

Politistii din Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, fac, sambata dimineata, 15 perchezitii domiciliare la adrese din municipiul Barlad si din orasul Murgeni, in dosare care vizeaza loviri sau alte violente, amenintare, distrugere, furt calificat si infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La Barlad, perchezitiile se desfasoara in cartierul Podeni, unde este instituita zona de speciala de siguranta publica si unde au avut loc conflicte intre mai multe ... citeste toata stirea