IPJ Vaslui recruteaza candidati pentru master profesional

Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr. 1, jud. Vaslui, recruteaza candidati in vederea participarii la concursul de admitere la masterul profesional pentru formarea ofiterilor de politie "Stiinte penale pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice", organizat in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, anul universitar 2022-2023.Masterul are durata de un an, doua semestre, 60 de credite de studiu transferabile ... citeste toata stirea