Iuliana Buhus si Adriana Ailincai, din judetul Vaslui, prezente la Cupa Mondiala de Canotaj din Elvetia

Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Ailincai, din Valeni, doua dintre cele mai titrate canotoare ale judetului Vaslui, fac parte din delegatia Romaniei ce participa, in aceste zile, la Cupa Mondiala de Seniori III, din Elvetia. Prima va vasli in proba de patru rame (W4-), iar a doua in proba de opt plus unu (W8+).Intre 8 - 10 iulie, lacul Rotsee, din Lucerna, Elvetia, va gazdui o importanta competitie internationala dedicata seniorilor din sezonul pe apa 2022, inaintea ... citeste toata stirea