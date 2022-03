IZVOR DE APA VIE. Obiceiuri de Babe si Martisor

Vremea "babelor" si Martisorului marcheaza iesirea treptata din iarna si instalarea primaverii. Mitul "Babei Dochia" este unul dintre cele mai vechi si importante mituri romanesti, acest mit fiind gasit in mai multe variante. Pozitia "babelor" din folclorul Romanesc este una mult mai privilegiata decat cea din traditiile Evului Mediu Apusean. In afara de sensul de "femeie batrana'', in limba si credintele romanilor cuvantul "baba" are o multime de alte conotatii care duc spre o mitologie ... citeste toata stirea