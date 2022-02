IZVOR DE APA VIE. SFANTUL HARALAMBIE APARATOR DE BOLI

In fiecare an, pe 10 februarie este sarbatorit cu mare cinste de catre biserica, dar si de traditia populara, Sfantul Haralambie, Haralampie sau Haralampie de Ciuma. Una din cele mai violente pandemii din istoria lumii a fost cauzata de o o bacterie numita "Yersinia pestis", responsabila de boala numita Ciuma sau "Moartea Neagra". Primele semnalari despre aparitia ciumei negre in Europa dateaza din 1347. Douasprezece corabii italiene care se intorceau din Asia cu marfuri si pasageri au ancorat ... citeste toata stirea