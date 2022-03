IZVOR DE APA VIE. Traditii de 40 de mucenici

Ciclul de 9 zile consecutive aflate in Calendarul popular si in continuarea Zilelor Babei, deschis de Macinici (9 martie) si inchis de Sf. Alexie (17 martie), este dedicat intrutotul mosilor si stramosilor. Spre deosebire de zilele Dochiei, Zilele Motilor sunt zile primavaratice cu timp frumos si insorit.Conform calendarului popular crestin cat si celui ortodox, ziua de 9 martie, sarbatoreste pe cei 40 de Mucenici ucisi in Sevastia, numiti in traditia populara Mucenicii sau Macinicii si ... citeste toata stirea