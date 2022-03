IZVOR DE APA VIE. TRADITII DE BUNA VESTIRE SAU BLAGOVESTENIE

Buna Vestire, cunoscuta in popor si sub numele de Blagovestenie, Ziua Pasarilor sau Ziua Cucului, se praznuieste in fiecare an pe 25 martie, fiind prima sarbatoare dedicata Maicii Domnului atestata documentar, o sarbatoare importanta si draga multora dintre romani. Este considerata a fi o zi sfanta si este cinstita ca atare.Sarbatoarea a fost introdusa la Roma de Papa Leon al II-lea. La inceput aceasta era doar locala si cu denumirea de sarbatoare a asteptarii Nasterii Domnului. Variatia datei ... citeste toata stirea