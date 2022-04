IZVOR DE APA VIE. TRADITII DE IZVORUL TAMADUIRII

Izvorul Tamaduirii este o sarbatoare cu data variabila ce isi are originea in a doua jumatate a primului mileniu crestin si ne readuce in minte si suflet izvorul dumnezeirii intruchipat de Fecioara Maria, marcand o zi in care toate apele precum la Boboteaza sunt sfintite iar agheasma are, mai mult decat oricand, darul tamaduirii si curatirii sufletului crestinilor. Aceasta sarbatoare ca si Pastele nu are o data fixa fiind trecuta in calendar in vinerea ce urmeaza dupa Duminica Pastelui, ... citeste toata stirea