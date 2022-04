Jandarm vasluian medaliat cu bronz la Campionatul National de Judo al M.A.I.

In perioada 29 martie - 1 aprilie 2022, in localitatea Calimanesti, judetul Valcea, s-a desfasurat Campionatul National de Judo al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), competitie la care au participat peste 120 de jandarmi, politisti, politisti de frontiera si pompieri din intreaga tara.Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui a fost reprezentat in competitie de catre plutonierul adjutant Marius Zamfir, care a reusit sa obtina medalia de bronz la categoria 81 de kg.Marius face parte ... citeste toata stirea