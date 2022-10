Jandarmii vasluieni au donat, din nou, sange!

A devenit o obisnuinta ca, din cand in cand, jandarmii vasluieni sa participe activ la campaniile umanitare pentru sprijinirea persoanelor aflate in nevoie. La fel s-a intamplat si ieri, 19 octombrie, cand mai multi angajati ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui s-au prezentat la Centrul Judetean de Tranfuzie Sanguina Barlad pentru a dona sange. Cu atat mai mult cu cat, de ceva timp, numarul donatorilor de sange a scazut, iar viata bolnavilor ce necesita transfuzii este in pericol. ... citeste toata stirea