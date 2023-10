Colonelul Florin-Catalin Barbuta a preluat comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui in urma trecerii in rezerva a colonelului Gheorghita Pavaloaiea, cel care a condus unitatea in ultimii 6 ani.Vineri, 6 octombrie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui a avut loc festivitatea de predare-primire a comenzii unitatii. Activitatea s-a desfasurat in prezenta colonelul Traian Marza, Director al Directiei Cabinet din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, ... citeste toata stirea