Jandarmii vasluieni, la datorie pe perioada Sarbatorilor Pascale

In perioada 22 - 25 aprilie, Jandarmeria Vaslui va asigura masurile de ordine publica la toate evenimentele ce vor avea loc in spatiul public pe raza judetului Vaslui, iar prin masurile pe care le-am pregatit vom avea grija ca fiecare cetatean sa petreaca perioada sarbatorilor in conditii de siguranta.In aceasta perioada peste 200 de jandarmi vor fi la datorie si vom intensifica masurile de patrulare in zonele aglomerate pentru prevenirea faptelor care aduc atingere normelor de convietuire ... citeste toata stirea