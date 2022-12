Jandarmii vasluieni vor veghea pentru un Craciun in siguranta!

In judetul Vaslui peste 200 de jandarmi vor fi la datorie in perioada 24-27 decembrie, pentru ca sarbatoarea Craciunului sa fie petrecuta de vasluieni fara evenimente neplacute.Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui are misiunea de a asigura ordinea publica la toate evenimentele ce vor avea loc in spatiul public, iar prin masurile pe care le-a pregatit vor avea grija ca fiecare cetatean sa fie in siguranta."In aceasta perioada, jandarmii vor actiona in zonele aglomerate, atat independent ... citeste toata stirea