Jucatorii de rugby U15 vor juca semifinala pe "Arcul de Triumf"

Dupa ce, in ultimul meci al sezonului regulat al Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) - editia 2021-2022, i-au "spulberat" pe cei de la CSS Unirea Iasi (scor 73-9) si au terminat pe locul I in clasamentul general al echipelor din Moldova (cu 40 puncte), rugbistii U15 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad vor disputa semifinala in compania celor de la CSA CSS Steaua Bucuresti. Este vorba despre echipa clasata pe locul II in clasamentul general al echipelor din Muntenia.Partida va avea