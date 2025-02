Judecat pentru luare de mita si aflat sub control judiciar, Dumitru Buzatu a fost lasat de judecatori sa mearga in Iasi pentru a-si ingriji tatal

Tribunalul Vaslui a acceptat cererea fostului presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, de a parasi judetul si a se deplasa in judetul Iasi.Avand in vedere ca masura controlului judiciar ii permitea sa circule doar pe teritoriul judetului Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mita a solicitat extinderea razei pe care se poate deplasa, astfel incat aceasta sa cuprinda si judetul Iasi, pentru a i se permite sa-si viziteze si sa-si ingrijeasca tatal in varsta de 96 de ... citește toată știrea