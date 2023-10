Judetul Vaslui se afla pe primul loc la violenta domestica. Si inca nu oricum: in judetul nostru cazurile sunt aproape de doua ori mai multe decat media nationala. Daca in Romania exista 303,3 cazuri de violenta domestica la 100 de mii de locuitori, in Vaslui sunt 591,9 victime.Judetul Vaslui ramane cel mai violent: suntem pe primul loc la violenta domestica, depasind insa de departe situatia acestui fenomen in tara noastra. Cazurile inregistrate anul trecut la noi depasesc aproape de doua ori ... citeste toata stirea