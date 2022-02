Judetul Vaslui, cea mai mica rata a mortalitatii materne, in conditiile in care in tara aceasta s-a dublat

In judetul Vaslui mortalitatea materna este cea mai mica din tara - 3 la mia de copii nascuti vii, dupa Bucuresti - 2,4, in conditiile in care in ultimii ani aceasta s-a dublat in Romania.Judetul Vaslui inregistreaza una dintre cele mai mici rate ale mortalitatii materne din tara - 3 la mia de copii nascuti vii, dupa Bucuresti - 2,4 la mia de copii nascuti vii, in conditiile in care mortalitatea maternala s-a dublat in Romania.Direferentele sunt extrem de mari de la o zona la alta, in Satu ... citeste toata stirea