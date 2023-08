Doar 391 de muncitori straini lucreaza in prezent in judetul Vaslui, una dintre cifrele cele mai reduse din tara, in conditiile in care, suplinirea fortei de munca autohtone cu lucratori din Asia de Sud-Est, in special, tinde sa devina un fenomen determinant pentru piata muncii din Romania.Strainii au inceput sa intre pe piata muncii din Romania, acum sunt prezenti in toate judetele tarii. Fenomenul care a schimbat demografia unor tari occidentale, precum Franta sau Belgia, unde nou-nascutii ... citeste toata stirea