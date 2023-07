La "concurenta" cu Botosaniul, judetul Vaslui ramane neatractiv pentru turisti si dupa pandemie, aflandu-se pe locul 34 printre judetele tarii la numarul de vizitatori care s-au cazat in hotelurile si motelurile din zona. Doar 47.571 de turisti s-au cazat in judet in 2022, in scadere cu 3,39% fata de 2019, cand in judetul Vaslui s-au cazat 50.967 de persoane.Pe locul 34 printre judetele din tara la numarul de turisti care s-au cazat in judet in anul 2022, judetul Vaslui ramane o destinatie ... citeste toata stirea