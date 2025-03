Nici la "Orase care inspira", nici la "Taramuri fermecate", nici la "Sate de poveste" sau "Cultura si educatie" si nici la sectiunea "Distratie si aventura". Judetul Vaslui nu se afla nicaieri, cu nicio finalista in competitia Destinatia Anului 2025, in care romanii pot sa-si sustina, prin vot, destinatiile favorite. Platforma destinatiaanalui.ro arata ca judetul Vaslui nu exista pe harta turismului.Intre 4 si 25 martie, publicul roman are ocazia sa isi sustina destinatiile favorite din tara ... citește toată știrea