Judetul Vaslui ramane cu o echipa in Liga 3. Rapid Brodoc s-a retras

Desi nu era pe lista celor retrogradate la finalul sezonului trecut, Rapid Brodoc nu poate continua in Liga 3 si se va inscrie in Liga 4. Echipa a terminat pe locul 4 in play-out-ul Seriei 1 din Liga 3 in sezonul 2023 - 2024.In sezonul 2024-2025, care va incepe pe 31 august, judetul Vaslui va avea o singura echipa in Liga 3, in locul celor doua din sezonul trecut. Daca CSM va continua, dupa doua sezoane petrecute in Liga 3, Rapid Brodoc a decis sa se retreaga, pe parcursul ultimul sezon