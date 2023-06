Dupa ce, in 2019, au fost desemnati campioni nationali (pandemia de COVID-19 a blocat campionatul in 2020 si 2021), iata ca, in sezonul competitional 2022-2023 al Diviziei Nationale de Juniori (DNJ), rugbistii U18 din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad au acces iar in finala mare. Sportivii antrenati de Florin Ibanescu au invins in semifinala disputata duminica, 11 iunie, pe baza sportiva a CSS Barlad, asa ca, acum vor lupta pentru medalia de aur sau pentru cea de argint. Barladenii au ... citeste toata stirea