Juniorii U16 "i-au nimicit" pe adversari

Duminica, 30 octombrie, s-a consumat o noua etapa, cea de-a treia, din cadrul Diviziei Nationale de Juniori (DNJ) - editia 2022-2023. Sectia de Rugby a Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad a fost reprezentata de echipa U16, antrenata de Florin Ibanescu.Ca si in meciul precedent, disputat in compania echipei CSS 2 Baia Mare, castigat de barladeni cu scorul de 75-5, si aceasta partida a fost castigata tot de "vulturi". Si tot la o diferenta enorma. Astfel, in meciul jucat incepand cu ora 13.00,