"L-a gasit aproape mort pe marginea drumului. Era lovit la cap rau". Ucis in bataie de prietenul de pahar. Barbatul din Vaslui a reusit sa se tarasca pana in strada

Crima infioratoare intr-o comuna vasluiana. Un barbat de 58 de ani a fost ucis in bataie chiar de amicul de pahar, in timp ce petreceau in casa celui din urma. Ametit bine de aburii alcoolului, agresorul a pornit un scandal monstru si fara sa stea prea mult pe ganduri a inceput sa-si loveasca prietenul. Bataia a continuat in strada, unde calaul si-a abandonat ulterior amicul grav ranit. In ciuda eforturilor medicilor, barbatul s-a stins pe patul de spital.Incatusat si flancat de politisti, ... citește toată știrea