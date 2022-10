La 103, o femeie din Vaslui a batut un spargator cu o lumanare

Tinca Baciu a ajuns la venerabila varsta de 103 ani. Batrana locuieste singura in satul Valea lui Bosie, comuna vasluiana Tatarani, si intr-o noapte s-a trezit in casa cu un barbat mascat si cu mainile acoperite cu ciorapi."Da-mi banii!", a strigat individul, in timp ce o lovea pe biata femeie, transmite Adevarul.Aceasta insa nu s-a pierdut cu firea, desi a recunoscut ulterior ca s-a gandit ca acela s-ar putea sa fie momentul in care va muri. A reusit, in ciuda loviturilor primite si chiar ... citeste toata stirea