La Muzeul Judetean Vaslui incepe "Atelierul de vacanta"!

In perioada 11.07 - 14.08.2022, Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui isi asteapta prietenii la o altfel de vacanta, una plina de creativitate si culoare. Dam startul "Atelierului de vacanta", sub forma unor activitati independente, in fiecare zi copiii avand posibilitatea sa descopere ceva nou, alaturi de specialistii muzeului.Atelierele de creatie vor fi organizate de marti pana vineri, intre orele 10:00 - 12:00 (prima grupa) si 13:00 - 15:00 (a doua grupa), si se adreseaza copiilor cu ... citeste toata stirea