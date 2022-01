La Sulete,a primarul impune depozitarea selectiva: Cine nu separa deseurile ramane cu ele!

"Din pacate, au fost gasite in tomberoane si gaini moarte, gunoi de grajd, si frunze de copaci... si multe altele! Iar pentru aceste abateri, vom plati mai mult! In loc de 5 lei de persoana pe luna, vom plati 7 lei...", le scrie primarul din Suletea oamenilor din comuna, anuntandu-i ca de acum preluarea gunoiului se va face in prezenta celor de la Primarie. "Vom verifica fiecare tomberon, iar acolo unde nu va fi selectat, nu il vom mai ridica!", spune Ciprian Tamas.Pentru ca nu s-a facut ... citeste toata stirea