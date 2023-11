Vicepresedintele USR Cristian Ghinea in lanseaza astazi la Vaslui cartea "Cine a facut Romania: Rascrucile noastre". Lansarea va avea loc la Centrul de Afaceri din Vaslui, incepand cu ora 11:00. "Astazi vorbim tot despre libertati, despre digitalizare, despre debirocratizare, despre egalitate in drepturi si in fata legii", spune Mihai Botez, presedintele USR Vaslui.Cristian Ghinea, fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor europene, politolog si publicist, vicepresedinte al USR, isi ... citeste toata stirea