Laza: Medic de familie amenintat sa nu preia postul!

"Consternat si mahnit". Astfel se declara primarul din Laza dupa ce spune ca medicul de familie pe care tocmai se pregatea sa-l angajeze in comuna a renuntat la post, in urma mai multor mesaje de amenintare. Medicul Ligia Buhus a refuzat insa sa spuna cine a amenintat-o, in vreme ce primarul Ionut Adrian Puscasu se declara hotarat sa gaseasca medic, mai ales dupa ce, in octombrie anul trecut, a fost receptionata noua cladire a dispensarului."Sunt consternat si mahnit", le marturiseste primarul ... citeste toata stirea