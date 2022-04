Liceul Pedagogic Barlad si-a "deschis portile" pentru elevii de-a VIII-a

Pe 12 aprilie, Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" Barlad, una dintre cele mai vechi scoli de profil din tara, a organizat Ziua Portilor Deschise. Activitatea a vizat promovarea unitatii liceale in randul elevilor de clasa a VIII-a, care au fost invitati impreuna cu dirigintii sa viziteze salile de clasa, atelierele de specialitate, cabinetele, laboratoarele, sala de sport etc., astfel incat sa poata opta in cunostinta de cauza la ce liceu sa se inscrie. Vizitatorii au fost indrumati de elevii si ... citeste toata stirea